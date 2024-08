Incidente sulla Salerno-Reggio Calabria, muore una bimba di Messina

Feriti i genitori e il fratellino

SALA CONSILINA (SALERMO) – Una bimba messinese di sette anni è morta in un incidente stradale avvenuto all’alba di oggi sull’autostrada A2 del Mediterraneo, la Salerno-Reggio Calabria, qualche chilometro prima dello svincolo di Sala Consilina (Salerno).

L’incidente all’alba

Nell’incidente sono rimaste ferite altre cinque persone. Lo scontro è avvenuto sulla corsia nord. La bambina viaggiava a bordo di un’auto insieme con il fratellino e i genitori, rimasti anche loro feriti. L’auto, per cause in corso di accertamento, ha impattato con un’altra vettura, con a bordo una coppia di origini calabresi rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti squadre dell’Anas, gli agenti della Polstrada di Sala Consilina, i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco di Sala Consilina che hanno dovuto estrarre dalle lamiere i corpi dei feriti.

Inutile la corsa in ospedale

La bimba di 7 anni è stata trasportata al vicino ospedale di Polla dove è deceduta per la gravi ferite riportate. Gli altri cinque feriti sono ricoverati presso lo stesso nosocomio. Il traffico veicolare ha subito forti rallentamenti.

