Incidente, si sgancia motrice: Messina – Palermo interrotta

Attimi di paura dopo che si è sganciata una motrice da un autoarticolato

1' DI LETTURA

CARONIA – Incidente sulla A20, autostrada Messina Palermo. Attimi di paura dopo che si è sganciata una motrice da un autoarticolato. Uomini del Cas e agenti della Polstrada sono intervenuti al km 121 (direzione Palermo) dopo il viadotto Buzza nel comprensorio di Caronia dove la motrice di un autoarticolato si è improvvisamente sganciata dal semirimorchio e quest’ultimo si è piantato sull’asfalto.

Per fortuna in quel momento non transitava alcun mezzo, nessuno dunque è rimasto ferito. Predisposta per rimuovere il mezzo l’uscita obbligatoria a Sant’Agata di Militello.