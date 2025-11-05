Scontro tra un suv e un autocarro nel Ragusano, un ferito

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

CHIARAMONTE GULFI (RAGUSA) – Incidente stradale lungo la Statale 514 ‘Di Chiaramonte’, in provincia di Ragusa, tra una Bmw X5 e un autocarro impegnato in alcuni lavori lungo la strada. Nello scontro è rimasto ferito un uomo di 48 anni che era alla guida dell’auto e che è stato accompagnato in ospedale, illeso il conducente dell’autocarro.

L’incidente lungo la Statale 514 nel Ragusano

Intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Chiaramonte Gulfi e una squadra di vigili del fuoco. A causa dell’incidente si sono verificati rallentamenti alla circolazione stradale.

