Nello scontro tra due auto ferite anche quattro persone, tra cui un bambino

Si chiama Serafina Crocifissa Ocello la vittima dell’incidente stradale avvenuto domenica 2 agosto sullo scorrimento veloce della Palermo-Agrigento, nel territorio di Misilmeri. La donna di 83 anni è deceduta in seguito allo scontro tra due automobili. Altre quattro persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto per ricostruire quanto accaduto.

I soccorsi e gli accertamenti

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area è stato temporaneamente chiuso il tratto dello scorrimento veloce compreso tra Villabate e Misilmeri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e due ambulanze del servizio di emergenza sanitaria. Gli accertamenti sono in corso per chiarire le cause del drammatico incidente sulla Palermo-Agrigento.