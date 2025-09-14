Avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe finito sull'asfalto

AREZZO – Grave incidente stradale ad Arezzo, con un 49enne rimasto gravemente ferito. L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri, sabato 13 settembre, poco dopo le 19 lungo la Strada Statale 73. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto e sarebbe finito per terra. A chiamare i soccorsi sono stati gli automobilisti in transito. Sul posto, oltre i sanitari, sono arrivate le forze dell’ordine per effettuare i rilievi. Il 49enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale dove è ricoverato in rianimazione, la prognosi è riservata. Leggi le news dall’Italia e dal mondo.

