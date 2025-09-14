 Incidente stradale ad Arezzo, 49enne ricoverato in rianimazione
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Incidente stradale ad Arezzo, 49enne ricoverato in rianimazione

Avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe finito sull'asfalto
ITALIA
di
1 min di lettura

AREZZO – Grave incidente stradale ad Arezzo, con un 49enne rimasto gravemente ferito. L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri, sabato 13 settembre, poco dopo le 19 lungo la Strada Statale 73.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto e sarebbe finito per terra.

A chiamare i soccorsi sono stati gli automobilisti in transito. Sul posto, oltre i sanitari, sono arrivate le forze dell’ordine per effettuare i rilievi.

Il 49enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale dove è ricoverato in rianimazione, la prognosi è riservata.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI