Sui social in tanti ricordano il giovane

CALTANISSETTA – Lacrime e messaggi di dolore per Andrea Alessi, il 32enne di Caltanissetta morto nello scontro tra la moto sulla quale viaggiava, con un amico, e una Volkswagen Golf con a bordo marito e moglie. Fatale, per il giovane, il trauma cranico riportato nella caduta in via Pietro Leone. In queste ore sui social in tanti stanno ricordando Alessi.

L’amico, di 40 anni, avrebbe riportato anche lui traumi alla testa e agli arti inferiori ma non sarebbe in pericolo di vita: è ricoverato all’ospedale Sant’Elia. Illesa la coppia che viaggiava sull’auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili urbani di Caltanissetta.