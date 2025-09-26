Incidente nel Catanese, si ribalta un mezzo pesante: c’è un ferito

Strada chiusa in entrambe le direzioni

CATANIA – Un violento incidente stradale che ha visto ribaltarsi un mezzo pesante e che ha provocato un ferito. Trasportato e ricoverato d’urgenza in ospedale, le sue condizioni per fortuna non sarebbero gravi.

Un sinistro che sembrerebbe accertarsi essere autonomo. Avvenuto lungo la Strada Provinciale 137, in contrada Gianferrante, a Paternò. Il mezzo pesante, come detto, si è ribaltato su se stesso con i soccorsi che in piena notte si sono portati sul posto. Ad intervenire, il personale medico del 118 che ha soccorso il conducente che ha riportato diverse ferite.

Ad effettuare i rilievi, i carabinieri della Stazione di Ragalna ed i vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò. Il tratto di strada in questione è chiuso in entrambe le direzioni. Cominciate le operazioni di rimozione del mezzo.