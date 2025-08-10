Incidente stradale per Pietro Lo Monaco, è ricoverato

PALERMO – Incidente stradale per Pietro Lo Monaco, attualmente direttore sportivo dell’Enna, formazione che milita in Serie D, ma che vanta un trascorso al Catania e al Palermo.
L’incidente è avvenuto nei pressi del capoluogo siciliano nella giornata di ieri, sabato 9 agosto. Lo Monaco, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo dell’automobile nei pressi dello svincolo di via Belgio.
Per lui si è reso necessario il ricovero all’ospedale di Villa Sofia a causa di diverse lesioni riportate.
Il suo attuale club, tramite i social, ha voluto dedicare un post di pronta guarigione a Pietro Lo Monaco, con la speranza di vederlo tra gli spalti del Gaeta il prima possibile.