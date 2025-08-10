 Pietro Lo Monaco è ricoverato dopo un incidente stradale
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Incidente stradale per Pietro Lo Monaco, è ricoverato

L'impatto non molto distante da Palermo
NEL PALERMITANO
di
1 min di lettura

PALERMO – Incidente stradale per Pietro Lo Monaco, attualmente direttore sportivo dell’Enna, formazione che milita in Serie D, ma che vanta un trascorso al Catania e al Palermo.

L’incidente è avvenuto nei pressi del capoluogo siciliano nella giornata di ieri, sabato 9 agosto. Lo Monaco, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo dell’automobile nei pressi dello svincolo di via Belgio.

Per lui si è reso necessario il ricovero all’ospedale di Villa Sofia a causa di diverse lesioni riportate.

Il suo attuale club, tramite i social, ha voluto dedicare un post di pronta guarigione a Pietro Lo Monaco, con la speranza di vederlo tra gli spalti del Gaeta il prima possibile.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI