MESSINA – Ancora una vittima sulle strade siciliane. Incidente mortale a Saponara, in provincia di Messina. Lo scontro si è verificato tra via Kennedy e via Sciascia, ieri sera. A perdere la vita Angelo Cannuni, 22enne di Spadafora. Il sinistro ha coinvolto due auto, una Grande Punto e un’Audi, e il motorino sul quale viaggiava la vittima.

Vani i soccorsi

Da una prima ricostruzione, pare che il ragazzo abbia impattato contro la Grande Punto. L’autista della vettura avrebbe tentato di scansare il motociclista, che invece è finito in una scarpata sottostante dopo un volo di circa 4-5 metri. All’arrivo del 118 a Saponara, i sanitari hanno provato a rianimare il giovane, il cui corpo giaceva sul terreno, ma i tentativi si sono rivelati vani.