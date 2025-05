In due sono stati trasportati in ospedale in codice rosso

GENOVA – Incidente sul lavoro nel cantiere della stazione della metropolitana di piazza Corvetto a Genova. Tre operai, un 37enne e due 62enni, sono rimasti coinvolti in un crollo: due di loro hanno riportato ferite gravi. L’incidente si è verificato intorno alle 13 di oggi, giovedì 8 maggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 i vigili del fuoco e la polizia. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, gli operai sono stati investiti dal crollo di un muro mentre stavano lavorando in un pozzo di scavo. Il muro, di circa un metro, si è abbattuto sugli operai che si trovavano in un ponteggio sottostante. Uno di loro, 37 anni, è stato salvato dai colleghi e portato in ambulanza all’ospedale Galliera in codice giallo con delle ferite alle gambe. Gli altri due, circa 60 anni, che hanno riportato traumi al torace e al bacino, sono estratti dalle macerie e trasportati all’ospedale San Martino in codice rosso. Un altro operaio 37 anni è rimasto gravemente ferito a Catania nella giornata di oggi. Leggi le news dall’Italia e dal mondo.

