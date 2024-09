Verifiche dei carabinieri

PALERMO – Un operaio di 57 anni è morto in un cantiere edile in via Ludovico Bianchini, nel quartiere palermitano dello Zen, mentre era al lavoro a Villa Raffo.

Incidente sul lavoro, le indagini

Il medico legale, giunto nel cantiere dov’è avvenuto l’incidente, sta eseguendo l’ispezione sul corpo. Le indagini sono condotte dai carabinieri.