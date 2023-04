Incidente sulla A18, Federico muore dopo due settimane in ospedale

In quello scontro era deceduto sul colpo Giuseppe Ieni

CATANIA – Non ce l’ha fatta Federico Lisitano, 32 anni, messinese, vittima di un incidente il 13 aprile sulla A18 Messina-Catania, all’altezza dell’area di servizio di Calatabiano. Il giovane è deceduto oggi al Cannizzaro di Catania. Lascia la moglie e due figlie.

In quella occasione era morto sul colpo Giuseppe Ieni, messinese di 71 anni, che viaggiava con Lisitano su un furgone che si è scontrato con il rimorchio di un autoarticolato.

Il 32enne era stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale prima al “Sirina” di Taormina e poi trasferito nella Rianimazione del Cannizzaro di Catania. Oggi nonostante le cure dei medici l’uomo è deceduto.

Il dolore di amici e parenti trova sfogo sui social: “Guardo queste vecchie foto e questi vecchi video e non posso, non ci voglio credere – scrive un’amica, ex compagna di classe di Federico- . Quanti ricordi .. quante pazzie, quanti litigi… tu con quel megafono in mano e quella lista all’interno della quale vi erano ideali in cui credevi fermamente, ti sei battuto ed hai vinto.. pochi giorni dopo “Federico Lisitano” rappresentante! Fede resterai sempre nei nostri ricordi, nel cuore di tutti i ragazzi della 5 G. Dio aiuti e sostenga la sua bellissima famiglia sopratutto sua moglie e le sue due bellissime figlie”.