L’incidente in moto sulla Palermo-Agrigento, choc e dolore ad Altavilla

Vincenzo La Barbera aveva 51 anni. Il sindaco: "Siamo increduli"

PALERMO – Ad Altavilla Milicia lo conoscevano in tanti. Era un appassionato di auto e moto, ma la sua vita si è spezzata sulla strada. Salvatore La Barbera, conosciuto da tutti come Vincenzo, 51 anni, è morto nell’ennesimo incidente stradale avvenuto sulla Palermo-Agrigento, nel tratto compreso tra Villabate e Misilmeri, alle porte di Palermo. Terribile lo scontro tra la sua moto Honda e un’auto: quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, per lui non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale

Una notizia che ha gettato in un profondo sconforto la comunità di Altavilla Milicia, dove l’uomo abitava. L’amministrazione comunale ha manifestato il proprio cordoglio tramite una nota diffusa sui social. “Un drammatico incidente ha strappato alla vita un nostro giovane concittadino.

Vincenzo era un ragazzo perbene, disponibile, simpatico a tutti – si legge -. Appassionato di motori e innamorato della vita. Ancora increduli, ci stringiamo attorno ai familiari in questo terribile momento di dolore”.

Anche il padre perse la vita in un tragico incidente

La Barbera viveva con l’anziana madre e il fratello, dopo la tragica morte del padre: anche lui aveva perso la vita in un tragico incidente in campagna, avvenuto diversi anni fa. “Un uomo ironico, sempre positivo – aggiunge il sindaco di Altavilla, Pino Virga -. Aveva sempre la battuta pronta, era felice perché ultimamente era stato assunto in un’officina e svolgeva il suo lavoro con immenso amore. Basti pensare che sin da piccolo riparava i motorini degli amici. Siamo davvero addolorati per la sua scomparsa, la comunità si sta stringendo attorno ai familiari e sta dimostrando il suo grande affetto. Vincenzo mancherà a tutti noi”.

Tre incidenti in poche ore sulla Palermo-Agrigento

Quello in cui ha perso la vita La Barbera, è stato il terzo incidente, ieri, lungo lo scorrimento veloce, dove già nelle scorse settimane si sono registrate tre vittime. Nel giro di poche ore si sono infatti verificati altri due scontri, uno con due feriti, nel tratto da Bolognetta e Misilmeri. Anche in questi due casi il traffico è stato fortemente rallentato.

Quattro vittime a settembre

Nella stessa zona, il 9 settembre, è rimasto ucciso Roberto Coniglio, 42enne che era alal guida di una Mercedes Classe B. L’auto è improvvisamente uscita di strada e si è ribaltata più volte, finendo poi contro il guardrail. L’uomo abitava a Cammarata, in provincia di Agrigento. Erano invece di Lercara Friddi, in provincia di Palermo, padre e figlio morti nel tratto della 189, sempre sulla Palermo-Agrigento. Gaetano e Tommaso Catalano, di 68 e 39 anni, hanno perso la vita nello scontro tra due auto.