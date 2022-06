Incidente sulla Palermo-Catania: lunghe code a Villabate

Sul posto la polizia stradale che sta cercando di governare la circolazione

PALERMO – Incidente stamattina sull’autostrada A-19 Palermo-Catania, nella corsia in direzione del capoluogo. Lunghe code si registrano all’altezza dello svincolo di Villabate. Sul posto la polizia stradale che sta cercando di governare la circolazione. Il serpentone di auto in attesa di superare lo svincolo di Villabate in direzione Palermo si allunga sempre di più.