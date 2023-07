Incidente sulla Palermo-Catania, un morto e un ferito grave

Il traffico è stato temporaneamente bloccato in direzione Palermo, all'altezza di Santa Caterina Villarmosa

CALTANISSETTA – Incidente mortale sull’autostrada A19, Palermo-Catania, all’altezza del km 101, subito dopo lo svincolo per Caltanissetta. Il traffico è temporaneamente bloccato in direzione Palermo, a Santa Caterina Villarmosa (CL).

L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante. Una persona è deceduta mentre un altra persona è stata trasferita dall’elisoccorso del 118, in gravi condizioni, all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Sempre sulla A-19, è stata chiuso in direzione Palermo il tratto autostradale tra gli svincoli di Agira e Dittaino per un’auto in fiamme. Il personale di Anas ha provvisoriamente deviato il traffico sulla statale 192. Alle 13.30 circa il tratto autostradale è stato riaperto.