Incidente sulla panoramica della Valle dei Templi: travolto un motociclista

Una pericolosa inversione e l'impatto

Avrebbe effettuato una pericolosa inversione di marcia nel bel mezzo della panoramica dei Templi, arteria trafficata che attraversa la Valle di Agrigento, prendendo in pieno un motociclista che sopraggiungeva. Protagonista della manovra spericolata, che avrebbe potuto causare molti più danni di quelli che effettivamente si sono registrati, è una pensionata 86enne agrigentina che si trovava alla guida di una Fiat Panda. Ad avere la peggio è stato un centauro sessantenne che viaggiava a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata. L’impatto con il selciato è stato violento.

Immediati i soccorsi e la corsa in ospedale dove all’uomo sono stati riscontrati traumi sparsi sul corpo e contusioni ma, fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. Se la caverà con qualche giorno di prognosi. Intanto sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale che, dopo aver effettuato i rilievi del caso, sono impegnati nella ricostruzione della dinamica esatta dell’incidente.