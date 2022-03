Incidente sulla Sp 229, auto ribaltata: ferita una donna

Sul posto, i soccorritori del 118. (Foto di repertorio)

CATANIA. Diverse escoriazioni e qualche “ammaccatura” assieme a tanto spavento. Alla fine il bollettino dell’incidente autonomo avvenuto questa mattina lungo la provinciale Sp 229, non è fortunatamente tragico.

Il sinistro è avvenuto questa mattina nell’arteria stradale che costeggia la Statale 121 in territorio di Pino Tavola.

La ricostruzione dei fatti parla di una Lancia Y che ha finito col ribaltarsi su se stessa andando a centrare anche alcune auto che erano parcheggiate lungo la carreggiata: alla guida vi era una trentenne che, come detto, ha riportato solo lievi ferite.

Sul posto, si sono portati i soccorritori del 118.