Incidente sulla statale 121, scontro tra auto: due feriti

Padre e figlio sono stati portati uno al San Marco di Catania e l'altro al Santissimo Salvatore di Paternò. Foto Video Star.

1' DI LETTURA

SANTA MARIA DI LICODIA – Intorno alle 7.30 di questa mattina è avvenuto un incidente sulla strada statale 121, in territorio di Santa Maria di Licodia. A scontrarsi sono state una Pajero e una Mercedes che viaggiavano in direzione opposta. A bordo della prima c’erano un 68enne e un 36enne, padre e figlio, originari di Biancavilla. Sulla Mercedes, invece, viaggiava un ragazzo di 30 anni originario della provincia di Enna.

Dopo il violento impatto, la Pajero si è capovolta e i due occupanti sono rimasti incastrati all’interno. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e di due ambulanze. Il 68enne è stato portato al San Marco di Catania, mentre il figlio al Santissimo Salvatore di Paternò. Le cause dell’impatto, secondo quanto riporta VideoStar, sono ancora da accertare. La circolazione stradale è stata interrotta per il tempo necessario a portare via le macchine incidentate e ripulire l’asfalto.