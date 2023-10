Incidente sull’autostrada A29: carreggiata bloccata, lunghe code

Un furgone si è ribaltato all'altezza di Isola delle Femmine

1' DI LETTURA

PALERMO – Un furgone si è ribaltato sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, fra le gallerie di Sferracavallo e Isola delle Femmine, in provincia di Palermo. Si sono registrate lunghe code in direzione Trapani e uscire da Palermo e raggiungere l’aeroporto è stata un’impresa per tantissimi automobilisti. Anche la Statale 113, utilizzata come arteria alternativa all’autostrada è intasata e si registrano lunghe code.

L’incidente e gli interventi

La carreggiata verso Trapani è rimasta bloccata per un paio d’ore. Molti passeggeri non hanno potuto raggiungere in tempo l’aeroporto Falcone-Borsellino di Punta Raisi perdendo il proprio volo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e gli operai dell’Anas. Alla guida del furgone, c’era un uomo che, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo che si è ribaltato dopo aver colpito il guardrail. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente. L’uomo che era alla guida del furgone fortunatamente non ha riportato ferite gravi.