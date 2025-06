Incidente a Trabia, investito un bambino di 7 anni: è in coma

Si trova al Di Cristina di Palermo: le sue condizioni

TRABIA (PALERMO) – Drammatico incidente a Trabia, nel Palermitano: un bambino di sette anni è stato travolto da un furgone. E’ successo in via Panturro nel primo pomeriggio, dove il piccolo è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Cimino di Termini Imerese.

Qui è stato stabilizzato, ma viste le sue condizioni è stato poi disposto il trasferimento all’Ospedale dei Bambini di Palermo. “In accordo con la nostra rianimazione pediatrica il bambino è stato trasferito con un’ambulanza in cui è stato asssistito dal medico rianimatore – spiegano dal Di Cristina -“.

“E’ stato sedato e si trova in Rianimazione, la prognosi è riservata – aggiungono -. Resta sotto stretta osservazione, nelle prossime ore sarà più chiara l’evoluzione delle sue condizioni, ma in base ai primi esami effettuati, non dovrebbero essere presenti danni cerebrali”

Sul luogo dell’incidente sono arrivate le forze dell’ordine per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Nel frattempo, la notizia ha profondamente colpito tutta la comunità di Trabia, dove ora si prega per il piccolo.