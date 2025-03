L'impatto nei pressi del Ponte San Leonardo

TERMINI IMERESE (PALERMO) – Tragico incidente stradale a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Nello scontro frontale tra un’auto e un furgone ha perso la vita Rosolino Costa, pensionato di 81 anni che si trovava alla guida di una Fiat Panda. L’impatto è avvenuto in via dei Mulinelli, una strada livemente in discesa che da Termini alta va verso la statale.

La dinamica dell’incidente

In base a quanto è stato ricostruito dalla polizia municipale, l’anziano stava viaggiando in direzione Trabia quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. E’ successo all’altezza di un curva, nei pressi del Ponte San Leonardo, dove nel frattempo un mezzo pesante stava percorrendo la corsia opposta: alla guida c’era un ragazzo di 27 anni di Palermo. Lo scontro si è rivelato molto violento ed è subito stato lanciato l’allarme.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo all’ospedale Cimino di Termini Imerese. Le sue condizioni si sarebbero però aggravate ed è stato disposto il trasferimento a Palermo: è stato così ricoverato a Villa Sofia, ma nel tardo pomeriggio di ieri, 20 marzo, l’anziano è deceduto.

La figlia è titolare di una nota pasticceria

Sul luogo dell’incidente la polizia municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica, non si esclude che l’automobilista possa essere uscito di strada in seguito a un malore, ma tutti gli accertamenti sono tuttora in corso. Intanto la notizia ha profondamente colpito l’intera comunità.

In tantissimi conoscevano Costa, chiamato da tutti “Lino”, perché la figlia è la titolare di una nota pasticceria proprio a Termini Imerese. Decine i messaggi sui social per ricordarlo, tra cui quello della nipote Laura: “Ciao caro zio, ti porterò nel cuore con immenso affetto”.

Il dolore della comunità

E ancora: “Un signore d’altri tempi, un uomo per bene come pochi ce ne sono al mondo. Siamo tanto dispiaciuti, un abbraccio affettuoso alla famiglia”. “Che brutta notizia – si legge ancora -. Ancora incidenti sulle nostre strade e stavolta se ne va un uomo a cui tutti volevamo bene. Siamo addolorati e vicini ai familiari, perdiamo una persona d’oro”.

Altri tre incidenti mortali in pochi giorni

Quello in cui ha perso la vita Rosolino Costa è il quarto incidente mortale in poche settimane. I primi di marzo un altro anziano, Giuseppe Sutera, è stato investito in piazza Tommaso Natale da un automobilista senza patente. Pochi giorni dopo un pedone che era stato travolto da un’auto in via Lincoln, Francesco Lo Nigro, è morto in ospedale. Risale soltanto a due giorni fa il terribile schianto in cui è rimasto ucciso Francesco Zito, che aveva soltanto 22 anni. Ha perso il controllo della sua Fiat Punto in viale Regione Siciliana ed è finito contro la pensilina dell’Amat.