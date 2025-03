Francesco, morto in viale Regione: l’incidente mentre andava al lavoro

Dolore e incredulità per il 22enne

PALERMO – Stava andando al lavoro, quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro la pensilina della fermata dell’autobus. L’impatto non ha lasciato scampo a Francesco Zito, 23 anni ancora da compiere, che stamattina all’alba stava per raggiungere il negozio di arredi in cui lavorava.

L’auto è andata distrutta

Era a bordo di una Fiat Punto che, una volta uscita di strada, è finita violentemente sulla struttura di ferro dell’Amat, sulla carreggiata laterale di viale Regione Siciliana, in direzione Trapani. L’abitacolo è diventato un groviglio di lamiere, il giovane è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale, dove poco dopo si sono spente le speranze.

A Villa Sofia sono arrivati i familiari del giovane e gli amici: scene di disperazione di fronte all’ennesima giovane vita spezzata da un incidente in città. “Aveva ancora una vita davanti – dicono – come si può accettare un fine del genere? Era sempre prudente alla guida, un ragazzo con la testa sulle spalle. Non riusciamo a crederci”.

“Non ti dimenticheremo mai”

Tantissimi anche i messaggi condivisi sui social: “Fai buon viaggio caro nipote – scrive Eleonora -. Io ti porterò nel mio cuore e ti vorrò per sempre bene”. “Ciao Francesco – scrive Mimmo – sarai un altro angelo in Paradiso”. In tanti cercano di dare forza ai genitori Daniela e Marco: “Vi sono vicina – scrive Luciana – ma so che le parole servono a poco. Vi arrivi tutto il mio affetto, ho il cuore a pezzi per quello che è accaduto al dolcissimo Francesco”.

La passione per la pesca

Il 22enne amava trascorrere il tempo libero con gli amici e la fidanzata, tra le sue più grandi passioni c’era la pesca. “Un ragazzo pieno di vita, sempre con il sorriso sulle labbra – dice Giovanni -. Sono profondamente addolorato, da stamattina non riesco a trattenere le lacrime. Ciao Franci, non ti dimenticherò mai”.

Le indagini

Sullo schianto sono in corso le indagini dell’Infortunistica della polizia municipale che sul posto ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. L’ultimo incidente mortale a Palermo si era verificato la scorsa settimana, quando in piazza Tommaso Natale è stato investito e ucciso un anziano.