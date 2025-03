Investito da un’auto in via Lincoln: un uomo in gravi condizioni

Ricoverato al Civico in prognosi riservata

PALERMO – Stava attraversando quando è stato travolto da un’auto. Incidente stradale in via Lincoln, nel tratto compreso tra corso dei Mille e via Archirafi, dove un uomo è rimasto gravemente ferito. F.L.N, pensionato di 82 anni, è stato trasportato con codice rosso in ospedale dai sanitari del 118.

Investito da una Fiat Panda

A travolgerlo una Fiat Panda guidata da un sessantenne che stava percorrendo via Lincoln in direzione di corso Tukory. L’incidente è avvenuto nel tratto in cui sono stati eseguiti di recente i lavori per il rifacimento dell’asfalto e in cui non sono visibili le strisce pedonali: l’impatto si è rivelato violentissimo, l’anziano ha battuto la testa e ha riportato un grave trauma cranico.

È in prognosi riservata dopo essere stato investito

Trasportato al pronto soccorso del Civico, è stato poi ricoverato ed è in prognosi riservata. Sul posto, oltre al 118, sono arrivati gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

L’incidente a Isola delle Femmine

Si sono registrati forti rallentamenti al traffico. Un altro grave incidente si è verificato nella notte, ma non questo caso a Isola delle Femmine. Un motociclista di 43 anni, Girolamo Savasta, ha perso la vita dopo uno schianto avvenuto sul lungomare. Uscito di strada con la sua Kawasaki, è finito contro un muretto. Le ferite riportate si sono rivelate gravissime e per lui non c’è stato niente da fare.