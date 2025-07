Incidente tra Nicosia e Agira, due feriti in ospedale

Intervento dei vigili del fuoco

NICOSIA – Dalle ore 10.40 circa i vigili del fuoco del distaccamento di Nicosia sono impegnati sulla SP 43 che congiunge Nicosia ad Agira per un incidente stradale. Nel sinistro sono coinvolte 2 autovetture che per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate frontalmente.

Due sono le persone rimaste ferite che dopo essere state estratte dai vigili del fuoco e sono state trasportate presso l’ospedale di Nicosia. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e il 118 sono presenti anche i carabinieri.