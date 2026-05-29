Indagini della polizia, conducente dell'auto sottoposto ad alcol test

MAZARA DEL VALLO – Grave incidente stradale nel Trapanese, uno scuolabus si è ribaltato, dopo l’impatto con un’autovettura. Numerosi bambini feriti, due sono in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

I particolari.

Scuolabus si ribalta nel Trapanese

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30 in via Salemi, angolo via Rosario Ballatore a Mazara del Vallo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mazara e numerose ambulanze. Nello scontro – secondo le prime ricostruzioni, sono diciannove i feriti tra i quali 14 sono bambini, che erano a bordo nello scuolabus e dell’autovettura.

I bambini feriti

Un bambino ha una frattura scomposta e un altro ha riportato un trauma addominale più impegnativo. Entrambi, ricoverati nell’ospedale di Mazara, sono stati trasferiti all’ospedale dei Bambini di Palermo: non sono in pericolo di vita.

Coinvolte anche le persone che viaggiavano nell’autovettura, ferito l’autista e alcuni bambini che erano a bordo, come confermano a LiveSicilia i vigili del fuoco. Feriti anche due docenti.

La polizia municipale sta ricostruendo la dinamica con la polizia.

Conducente sottoposto ad alcol test

Il conducente dell’auto è stato sottoposto ad alcol test e la polizia municipale sta ancora attendendo i risultati. Dagli accertamenti già svolti è inoltre emerso che l’auto non era coperta dall’assicurazione.

A bordo del mezzo, una Nissan Quashqai che è stata sequestrata, c’erano in tutto 7 persone: oltre al conducente, la moglie incinta – che è stata trasferita per precauzione all’ospedale di Palermo – e cinque bambini, questi ultimi nel sedile posteriore.

Secondo le prime verifiche l’uomo non avrebbe rispettato lo stop, che era ben segnalato, e avrebbe centrato in pieno lo scuolabus, facendolo ribaltare. A questo si aggiunge che l’uomo, attualmente ricoverato in ospedale, era senza patente e l’auto era sprovvista di copertura assicurativa.

Giuseppe Di Stefano, autista dello scuolabus coinvolto nell’incidente, è sotto choc. Anche lui è stato portato in ospedale, dove si è recato il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci e gli assistenti sociali del Comune