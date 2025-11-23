L’incidente e l’ultimo saluto: Borgetto si ferma per Kevin Di Paola

Il dolore di una comunità, il messaggio del sindaco e quello dell'istituto scolastico

PALERMO – Una chiesa gremita, lacrime e dolore, Borgetto si ferma per l’ultimo saluto a Kevin Di Paola, il 18enne che ha perso la vita in un incidente stradale sulla Palermo-Sciacca.

L’incidente e il lutto cittadino

“In segno di profondo cordoglio e di vicinanza dell’intera comunità alla famiglia Di Paola per la prematura scomparsa del giovane Kevin, viene proclamato il lutto cittadino in concomitanza con i funerali”. Il sindaco di Borgetto Roberto Davì ha proclamato il lutto cittadino, Borgetto si è fermata per Kevin.

“Siamo ancora increduli – ha aggiunto il primo cittadino – per quanto accaduto: l’intera comunità è profondamente scossa dalla perdita di un ragazzo di soli diciotto anni, con ancora tanti sogni e progetti davanti a sé”.

I funerali si sono svolti nella chiesa di Santa Maria Maddalena. Inconsolabili i genitori, il padre è un fabbro, la madre una casalinga.

“Rivolgiamo il nostro pensiero – ha detto ancora Davì – e il nostro sostegno ai genitori, ai familiari e agli amici, in questo momento di grande sconforto. Vi siamo vicini nel dolore, Kevin resterà per sempre figlio di tutta Borgetto”.

L’istituto Dalla Chiesa: “Sconvolta la comunità scolastica”

“Una terribile notizia – ha scritto su facebook l’istituto Dalla Chiesa, che Kevin frequentava – oggi ha sconvolto la nostra comunità scolastica. Un nostro studente ha perso la vita in un tragico incidente stradale nella Palermo Sciacca. In questo momento così drammatico ogni parola risulta superflua. La nostra comunità scolastica si unisce al dolore della famiglia. Riposa in pace caro Kevin”.