Due gravi incidenti: sei feriti, 17enne grave nell’Agrigentino

I due violenti impatti a Racalmuto e Palma di Montechiaro

1' DI LETTURA

Due incidenti stradali si sono verificati a distanza di poche ore l’uno dall’altro in provincia di Agrigento. Il bilancio complessivo è di sei feriti uno dei quali, un 17enne, in gravi condizioni. Il primo sinistro è avvenuto lungo via Francesco Macaluso, nel centro di Racalmuto. Secondo quanto ricostruito un minorenne avrebbe sottratto le chiavi dell’auto alla sorella per farsi un giro in paese e, in compagnia di altri due coetanei, si è schiantato in maniera autonoma contro un muretto di cinta.

Il giovane in prognosi riservata

Ad avere la peggio uno degli occupanti del mezzo, anche lui 17enne. Il giovane è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in prognosi riservata ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per l’asportazione della milza. Per il giovane conducente, invece, è scattata la denuncia alla procura.

Il secondo incidente

Il secondo incidente si è verificato, invece, lungo la strada statale 115 nei pressi di Palma di Montechiaro. Anche qui il bilancio è di tre feriti, tutti extracomunitari. Gli uomini, con regolare permesso di soggiorno, si trovavano a bordo di una Golf quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati contro una Citroen nelle vicinanze di una rotatoria. L’occupante di quest’ultima auto è rimasto illeso mentre per le altre tre persone è stato disposto il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti e cure mediche. Le loro condizioni comunque non desterebbero particolari preoccupazioni. Ad intervenire sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Agrigento che si sono occupati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dell’incidente. Per alcune ore il traffico è andato in tilt.