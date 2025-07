Incidenti, arriva la constatazione amichevole digitale: cos’è e come funziona

La novità i vigore dal 1 luglio porterà a una riduzione dei costi delle polizze

ROMA – Incidenti stradali, attiva da oggi, 1 luglio 2025, la constatazione amichevole digitale. Il Cid adesso sarà anche in formato elettronico. Ecco cos’è e come funziona.

L’intento è quello di rendere più snella e rapida la gestione dei sinistri. Il modulo può essere compilato direttamente online, firmato in digitale e inviato in tempo reale alle compagnie assicurative.

Più celere l’apertura del sinistro

Grazie alla possibilità di trasmettere istantaneamente il documento alla compagnia, il CAI digitale porterà a una riduzione delle tempistiche di avvio di gestione del sinistro. Un avvio più rapido dell’apertura del sinistro accorcerà solo questa fase della sua gestione. Le fasi successive, infatti, come l’accertamento delle responsabilità, la perizia tecnica, la formulazione dell’offerta di risarcimento e la liquidazione, non subiscono variazioni della procedura e di conseguenza potrebbero beneficiare solo parzialmente della celerità del Cai digitale.

Come si compila

Tutte le compagnie assicurative saranno tenute — entro aprile 2026 — a offrire ai propri clienti strumenti digitali per compilare la constatazione amichevole di incidente. Attraverso app dedicate per pc, smartphone e tablet. Gli assicurati potranno redigere il modulo Cai online, firmarlo digitalmente tramite Spid o Cie e trasmetterlo in tempo reale alla propria assicurazione.

Un’arma contro le frodi assicurative

La Cai sarà un’arma contro le frodi assicurative, e si spera nel medio termine che possa portare a un abbassamento dei costi delle polizze. Ogni anno secondo alcune statistiche di settore 1,5 milioni di italiani sono vittime di frodi assicurative. Anche le compagnie subiscono danni dalle truffe che si ripercuotono sull’aumento dei costi per le polizze. Il modulo digitale potrebbe rivelarsi utile anche su questo fronte: grazie all’integrazione con sistemi di analisi e intelligenza artificiale, le compagnie potranno rilevare anomalie, incongruenze e comportamenti sospetti.

I tempi di adozione della constatazione amichevole digitale

La constatazione amichevole digitale è già attiva e ha pieno valore legale. Le compagnie assicurative hanno tempo fino ad aprile 2026 per adeguarsi alla nuova normativa. Da allora la Cai digitale sarà obbligatoria per tutte. Nel frattempo vigerà la convivenza tra modello digitale e cartaceo.

