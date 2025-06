L'impatto è avvenuto in piena notte

La variante Casilina tra Frosinone e Torrice, è stato lo scenario di un incidente stradale dal bilancio pesantissimo in termini di vite umane. A perdere la vita sono state quattro persone, due per ciascuna delle auto coinvolte.

La tragedia si è consumata alle 2 di notte quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrate una Mercedes Station wagon e una Alfa Romeo 147. Un groviglio di lamiere che non ha lasciato scampo agli occupanti delle due macchine, una delle quali, l’Alfa, e’ finita ribaltata sopra la Mercedes. Una scena da incubo per i soccorritori che non hanno potuto fa altro che tagliare le lamiere per recuperare i corpi delle vittime.