Incidenti stradali tra Belpasso e Biancavilla: ci sono feriti

Necessario l'intervento dell'elisoccorso per un 62enne

CATANIA – Due incidenti stradali si sono verificati, ieri, fra Belpasso e Biancavilla. Coinvolti un uomo ed una giovane, che erano in sella ad una moto, e ad una bicicletta. Il primo è avvenuto in via Giovanni Paolo II, la Circonvallazione di Belpasso. A rimanere ferito un 62enne di Nicolosi.

A seguito dell’impatto con una Lancia Musa, il centauro è caduto rovinosamente a terra procurandosi gravi ferite anche al capo. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del Servizio 118 con le ambulanze.

Lo stesso personale, vista la gravità delle ferite riportare dal dall’uomo, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania, che è atterrato nel piazzale della scuola “Nino Martoglio” per poter trasportare d’urgenza, in codice rosso, il malcapitato.

Sul posto dell’incidente, anche gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri. Le forze dell’ordine si sono occupate della gestione della viabilità e nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto. I due mezzi sono stati posti sotto sequestro. L’altro incidente stradale si è verificato in via Cristoforo Colombo, la Circonvallazione di Biancavilla. Coinvolti una macchina ed una bicicletta con in sella una ragazza di Adrano.

A seguito del contatto, quest’ultima è caduta a terra riportando delle escoriazioni in varie parti del corpo. Sul posto è giunta un’ambulanza del Servizio 118 con il personale sanitario che ha soccorso la malcapitata e trasportata nel vicino Pronto Soccorso per le cure del caso. Ad intervenire, per la ricostruzione della dinamica dei fatti, gli agenti della Polizia Locale.