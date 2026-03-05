Momenti di paura fino all'arrivo dei soccorsi

CATANIA – Due violenti incidenti. Accaduti rispettivamente a Biancavilla e Belpasso. Il bilancio complessivo è di due feriti.

L’incidente di Biancavilla

Il primo si è verificato in via Piccione a Biancavilla. Qui, un’auto guidata da una donna e proveniente da via Inessa, dopo aver svoltato per via Piccione è andata a sbattere a grande velocità contro il muro di un’abitazione. A rimanere ferita è stata la passeggera. Un’altra giovane donna ha riportato diverse contusioni.

Sul posto è giunta un’ambulanza in eccedenza al 118. Il personale sanitario ha trasportato la malcapitata in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Ad intervenire per i rilievi e la gestione della viabilità sono stati gli agenti della Polizia Locale.

Un ferito a Belpasso

L’altro sinistro stradale si è verificato lungo la Strada Provinciale 14, all’altezza di via Alberto Ascari, in territorio di Belpasso. Il conducente di un’auto, un catanese, per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo, finendo col ribaltarsi su un fianco, rimanendo ferito in modo per fortuna non grave.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha provveduto a trasportare il malcapitato in ospedale a Catania. Ad occuparsi dei rilievi sono stati gli agenti della Polizia Locale.