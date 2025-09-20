Incidenti e vittime in Sicilia: la lunga scia di sangue sulle strade

Tre vittime in tre giorni: una narrazione tragica, un bilancio pesantissimo

PALERMO – Ancora giornate terribili vissute sulle strade siciliane. Soltanto negli ultimi tre giorni il bilancio si è appesantito ulteriormente. Tre vittime della strada nella lunga scia di sangue che segna l’asfalto dell’isola. Un bollettino sempre più tragico e cruento che pare non conoscere tregua.

L’ultimo viaggio di Giuseppe

Nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, il 28enne Giuseppe Maggio ha trovato la morte in un incidente in moto. È accaduto a Nicosia, paese del quale era originario. Era un poliziotto di stanza a Ladispoli e che era sceso in Sicilia per partecipare alle festività patronali. Oggi, giorno dei funerali, è stato proclamato il lutto cittadino. Una comunità, quella di Nicosia, rimasta incredula. I colleghi del 28enne hanno impresso un lungo e coinvolgente messaggio sui canali social:

“Amico nostro, adesso ti salutiamo, questo non è un addio ma un semplice arrivederci, sappi che non ti lasceremo mai solo, resterai sempre nei nostri pensieri e nella nostra quotidianità, ma ti raccomando di una cosa: guidaci sempre sulla retta via, proteggici dall’alto e ogni tanto fatti anche sentire perché ci mancherai assai! Adesso accendi i lampeggianti, attacca le sirene e parti per il tuo ultimo viaggio…”.

Tragedia nel Siracusano

Attorno alle 9 di oggi, una donna ha invece perso la vita nello scontro fra la sua auto e un bus. Un dramma che è avvenuto nel Siracusano. L’incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale 19, tra Noto e Pachino. La vittima viaggiava a bordo di una Toyota che si è scontrata col bus per cause che restano ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

La donna aveva 45 anni. I mezzi sono stati posti sotto sequestro e la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.

Una vittima nell’Agrigentino

Ed è di un morto il bilancio dell’incidente stradale sulla statale 118 “Corleonese agrigentina”, in territorio di Agrigento. L’episodio ha coinvolto due auto. La vittima è un 72enne, Francesco Rizzo Zangali: il sinistro mortale è avvenuto all’uscita della galleria Spinasanta. La Fiat Seicento su cui viaggiava, condotta dallo stesso pensionato con a bordo la moglie, si è scontrata con un’Audi A3. Un impatto che è stato fatale per l’uomo. La moglie e il conducente dell’altra auto sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale dal personale del 118 intervenuto con due ambulanze.

Una tragica narrazione che racconta una cronaca che pare non trovare pace. Lungo le sempre più insanguinate strade della Sicilia.