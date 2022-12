“Incontreremo tutti per costruire un programma condiviso”

Il candidato sindaco Gianluca Cannavò apre il tavolo di confronto con le associazioni.

1' DI LETTURA

ACIREALE. Dialogo e partecipazione hanno caratterizzato il primo degli incontri del candidato sindaco di Acireale Gianluca Cannavò con le associazioni del territorio. Ieri sera il confronto è stato con i soci dell’Associazione Geometri Acesi, presieduta da Andrea Arcidiacono. Al centro dell’incontro, svoltosi nella sede dell’associazione in via Atanasia, le problematiche che la categoria affronta quotidianamente nel rapporto con la pubblica amministrazione e le possibili soluzioni. “Questi momenti di confronto sono davvero preziosi – dichiara Gianluca Cannavò – perché ci consentono di capire le reali problematiche di chi lavora ogni giorno e che spesso si scontra con difficoltà inimmaginabili. In questo caso burocrazia e inefficienza della macchina amministrativa rappresentano ostacoli che scoraggiano, per esempio, potenziali investimenti. Su questi aspetti è possibile intervenire per snellire le procedure.

Nella costruzione del programma terremo conto dei suggerimenti e degli spunti che l’Associazione Geometri Acesi ci ha fornito. Ringrazio per la disponibilità il presidente Andrea Arcidiacono e i tanti soci che hanno accolto il mio invito”.



Nelle prossime settimane proseguiranno gli incontri con le altre associazioni acesi, suddivise per ambiti di attività, con l’obiettivo di aprire un dialogo costruttivo con chi opera nel territorio e di stilare un programma condiviso con la comunità. “Dal dialogo e dallo scambio nascono idee e relazioni virtuose tra le diverse realtà – prosegue il candidato sindaco – Noi vogliamo costruire sinergie che possano permettere di superare molte delle attuali criticità e rispondere così con prontezza ed efficacia ai bisogni della nostra comunità. Costruiremo un programma a misura della città e delle necessità dei cittadini. Per questo motivo – conclude Gianluca Cannavò – proseguiremo gli incontri con le associazioni perché vogliamo capire quali problematiche affrontano e trovare insieme soluzioni adeguate”.