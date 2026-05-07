Incontro tra i sindaci del Palermitano e Aricò sui lavori della Statale 121

Per le opere di compensazione

PALERMO – “Il fatto che il governo Schifani, attraverso l’assessorato regionale alle Infrastrutture guidato dall’assessore Alessandro Aricò, abbia individuato le risorse per la messa in sicurezza della bretella in sostituzione del ponte ‘Coda di Volpe’, lungo la strada statale 121, rappresenta un segnale concreto di forte attenzione per la sicurezza degli automobilisti che percorrono la Palermo-Agrigento e per le comunità presenti lungo questo importante asse viario”. A dirlo sono i sindaci di: Baucina, Fortunato Basile; Bolognetta, Elizabeth Smith; Campofelice di Fitalia, il commissario Sebastiano Emanuele Furitano; Cefalà Diana, Giuseppe Cangialosi; Ciminna, Vito Filippo Barone; Mezzojuso, Giuseppe Lopes; Vicari, Antonino Miceli e Villafrati, Francesco Agnello.

L’incontro tra i sindaci e Aricò

I sindaci sono stati ricevuti oggi da Aricò in un incontro nel corso del quale si è fatto anche il punto sullo stato di avanzamento sull’erogazione delle risorse per le opere di compensazione legati agli interventi sulla Statale 121. “Ringraziamo l’assessorato alle Infrastrutture per avere accolto le istanze provenienti dai territori della provincia di Palermo”, aggiungono.

“Da Aricò grande sensibilità istituzionale”

“Aricò, pur non avendo competenza diretta sulla materia, trattandosi di infrastruttura di competenza del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, e pur essendo stato formalmente investito della questione solo a fine gennaio del corrente anno, ha dimostrato grande sensibilità istituzionale, attivandosi con straordinaria tempestività e disponendo l’invio dei tecnici del dipartimento regionale Infrastrutture – proseguono – per un sopralluogo approfondito sul ponte, al fine di individuare e finanziare gli interventi più idonei a mitigare il rischio di incidenti che con preoccupante frequenza hanno interessato questo tratto di strada”.

“L’attenzione dimostrata dall’assessore Aricò – proseguono i sindaci — conferma la volontà del governo regionale di ascoltare i territori e di intervenire con concretezza anche su problematiche complesse”. Secondo i sindaci “la Statale 121 è un collegamento essenziale per i Comuni e per l’intero comprensorio: renderla più sicura – aggiungono – significa tutelare cittadini, lavoratori, studenti e tutti coloro che ogni giorno percorrono questa arteria”.

I sindaci definiscono infine “determinante” l’intervento dell’assessore regionale alle Infrastrutture, grazie al quale “risorse per le opere di compensazione attese dai Comuni da oltre dieci anni sono state non solo reperite in tempi rapidissimi, ma addirittura incrementate”.