Galvagno le indagini e l’Ars: il giorno delle comunicazioni

PALERMO – Il presidente dell’Ars ha deciso: “riferirà in Aula entro l’8 luglio”, come conferma a LiveSicilia lo staff. Il presidente, indagato per corruzione dalla Procura di Palermo, farà “delle comunicazioni” ai componenti dell’Assemblea.

Il presidente dell’Ars ha intenzione di parlare all’Ars “prima possibile”, ma ha alcuni appuntamenti istituzionali in programma per la prossima settimana. Tra le sedute calendarizzate, ce ne sono due l’1 e il 2 luglio, Galvagno non dovrebbe essere in Sicilia ma a Bruxelles.

Da qui il tentativo di verificare se sia possibile, prima o dopo la partenza, recarsi in Aula.

La settimana successiva ci sono altre due sedute in programma, l’8 e il 9 luglio. Dalla presidenza dell’Ars fanno sapere che non ci sono dubbi, “certamente riferirà entro l’8 luglio”.