Indagini sulla “spaccata” al Penny Market: rubata la cassaforte

Al lavoro i carabinieri di Gravina

TREMESTIERI ETNEO (CATANIA) – Indagano i carabinieri sull’ennesimo furto con spaccata avvenuto in terra catanese negli ultimi anni. I ladri, agendo con un escavatore rubato, hanno colpito questa notte al Penny Market di via Carnazza, in territorio di Tremestieri Etneo. Hanno spaccato una parete e portato via la cassaforte. Al momento i militari non hanno emesso alcuna nota ufficiale, ma la notizia della cassaforte è stata confermata.

La dinamica

L’episodio, secondo quanto è emerso, risale alle 3 di notte. All’improvviso un boato ha rotto il silenzio del quartiere di Canalicchio. L’escavatore ha colpito violentemente una parete. Poi i ladri si sono intrufolati all’interno dell’esercizio, uscendo solo successivamente e abbandonando sul posto il mezzo utilizzato.

Decisivo potrebbe essere l’esame delle videocamere a circuito chiuso della zona, anche se la tecnica utilizzata fa pensare all’azione di un gruppo ben organizzato. È improbabile che gli autori del colpo non avessero il volto travisato. Sull’episodio lavorano i carabinieri della Compagnia di Gravina, diretti dal comando provinciale di Catania.