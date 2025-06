Indennità di insularità, disegno di legge di Nicita e Meloni in Senato

Il senatore siciliano del Pd spiega le ragioni

ROMA – “È stato presentato in Senato un disegno di legge a firma dei senatori Marco Meloni e Antonio Nicita, rappresentanti del Partito Democratico, rispettivamente, in Sardegna e Sicilia, per l’introduzione di una indennità di insularità, destinata ai lavoratori che esercitano le proprie funzioni in Sardegna, Sicilia e nelle isole minori italiane”. Lo rendo noto un comunicato.

Indennità di insularita, il disegno di legge

“La proposta, mutuata da altre esperienze internazionali – spiega il comunicato -, nasce con l’obiettivo di compensare i maggiori costi e le difficoltà strutturali legate alla condizione insulare, garantendo a chi vive e lavora nelle isole un riconoscimento economico proporzionato agli svantaggi oggettivi che affronta quotidianamente”.

“Secondo il disegno di legge, per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni l’indennità sarà pari ad almeno il 10% della retribuzione mensile per il personale impiegato in Sardegna e Sicilia, e almeno il 20% per quello operante nelle isole minori, con aggiornamenti biennali ancorati ai dati ISTAT sul costo della vita e all’accessibilità ai servizi essenziali; per i lavoratori dipendenti e autonomi, sotto forma di credito di imposta”.

Le considerazioni dei senatori

“Chi vive e lavora nelle isole affronta ogni giorno maggiori costi, un accesso più complicato ai servizi e profonde penalizzazioni logistiche. Questa proposta è una risposta a un principio costituzionale che attende da troppo tempo di essere tradotto in atti concreti: quello della rimozione degli svantaggi derivanti dall’insularità, previsto dall’art. 119 della nostra Costituzione”, ha dichiarato Marco Meloni, Senatore Questore del Partito Democratico. “Non è solo un tema di giustizia sociale, ma di tenuta dello Stato nei territori più fragili e periferici”.

“Il provvedimento dà attuazione anche alle raccomandazioni contenute nella Relazione della Commissione bicamerale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità, dei quali i due promotori della legge fanno parte, e approvata nell’aprile 2025, che ha evidenziato la necessità di misure strutturali per affrontare il divario tra le aree insulari e quelle continentali”.