Indice di criminalità, Lagalla: “Palermo più sicura di altre città”

La classifica del Sole 24 Ore posiziona il capoluogo siciliano al ventunesimo posto

PALERMO – “La classifica sull’indice di criminalità de Il Sole 24 Ore conferma come a livello nazionale Palermo non abbia fatto registrare un peggioramento dei livelli generali di sicurezza. Gli indicatori rilevano come nelle grandi città ci sia un aumento soprattutto di episodi di microcriminalità, ma che Palermo, per quanto riguarda il numero dei reati denunciati, si trova anche dietro centri che non rientrano tra le 14 Città metropolitane”. Così il sindaco Roberto Lagalla commenta la classifica del Sole 24 ore sulla criminalità che vede Palermo al 21esimo posto.

“Non sottovalutiamo il tema”

“La mia – aggiunge Lagalla – è un’analisi generale del fenomeno, ma, sia chiaro, non c’è da parte mia alcuna intenzione di sottovalutare il tema sicurezza che, per competenza, coinvolge in primo luogo la Prefettura e le forze dell’ordine. Proprio perché non è nostro intendimento sottovalutare il tema – conclude il sindaco -, il Comune, per quello che è in potere di fare, ha investito e sta continuando a investire fondi sulla sicurezza, in particolare sul tele-controllo del territorio, che ha anche contribuito a garantire alla giustizia i responsabili dei fatti criminosi, e sul reclutamento di nuovo personale della polizia municipale, grazie alla collaborazione con il ministro dell’Interno e in attesa dell’approvazione di un emendamento alla Camera che permetterà al Comune di selezionare 100 nuovi vigili urbani”.