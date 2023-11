“Inferno” a Dublino: quattro persone accoltellate, cittadini devastano la città VIDEO

Poliziotti picchiati, auto date alle fiamme e negozi saccheggiati

Nella notte di ieri, 23 novembre, è scoppiato “l’inferno” nel centro di Dublino dopo che nel pomeriggio quattro persone, tra cui tre bambini, sono state accoltellate, dopo le 13.30, non molto distanti da una scuola materna della centralissima O’Connell Street.

Automobili, volanti della polizia, tram e bus in fiamme, ma anche poliziotti assaliti e picchiati. Inquietanti passaparola di caccia al migrante: “Uccidiamoli”.

Ad essere accollati sono stati una bimba di 5 anni, tuttora ricoverata in condizioni gravi in ospedale, così come un’altra donna 30enne, che sarebbe impiegata nell’istituto scolastico. Altri due bambini hanno riportato ferite più lievi, insieme a una quinta persona, un 40enne, anche lui ora grave in ospedale che è l’autore dell’aggressione.

La polizia dichiara di non escludere alcuna pista: “Ogni ipotesi è sul tavolo”. Ma, sino a ieri, non aveva fatto capire di non credere al movente terroristico. Potrebbe anche trattarsi di un gesto di uno squilibrato, oppure di un’aggressione con movente personale, anche se sinora non è stato accertato che l’uomo conoscesse la donna e i tre bambini. Diversi testimoni parlano di alcuni passanti che avrebbero bloccato, ferito e disarmato l’aggressore, ora piantonato dalla polizia in ospedale in condizioni gravi.

L’attacco ha scatenato la proteste e gli scontri tra polizia e centinaia di manifestanti, o meglio “hooligan” e “vandali di estrema destra”, come li hanno chiamati le autorità.

Tutta l’area tra O’Connell Street, dove sono stati saccheggiati diversi negozi, e Parnell Square East è stata bloccata al traffico, in attesa che ritorni la calma dopo l’assedio visto ieri. Diverse automobili e bus sono stati alle fiamme, molte finestre sono state distrutte, l

Non è chiaro quale sia stata la scintilla che abbia scatenato i disordini.