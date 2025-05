Infiorata a Noto dedicata alla pace, migliaia di visitatori

Il commento del sindaco Corrado Figura

NOTO – Migliaia di persone stanno prendendo parte all’Infiorata a Noto, quest’anno dedicata al tema della pace.

“Da Noto attraverso l’arte, la bellezza e la cultura vogliamo lanciare un messaggio importante a livello internazionale di pace soprattutto in quei luoghi dove oggi ci sono ancora focolai di guerra. Come diceva Papa Francesco per fare la pace ci vuole coraggio. Speriamo che questo coraggio che ha avuto la città di Noto possa essere da stimolo e da esempio per tutti a livello internazionale” ha detto il sindaco Corrado Figura.

Infiorata di Noto, chi c’era

L’inaugurazione ha avuto luogo alla presenza del vicepremier Antonio Tajani e del presidente della Regione Renato Schifani. Ieri sera la banda della Polizia di Stato con la madrina Paola Saluzzi. Già migliaia di persone sono arrivate in questo fine settimana: “Naturalmente la città è sold out, è strapiena. Abbiamo previsto servizi di accoglienza di livello perché ci sono i parcheggi all’esterno con bus navetta per accogliere i visitatori”, sottolinea Figura.

L’infiorata dura 5 giorni, fino al 20 maggio. “Stiamo notando in questo periodo tanti stranieri che sono venuti da ogni parte del mondo”, aggiunge il sindaco. Quest’anno anche un bozzetto dedicato a Papa Francesco scelto dal vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo.

“Questa scelta è avvenuta mesi fa senza sapere quello che sarebbe accaduto perché Papa Francesco è l’emblema della pace e ancora di più oggi forse con la sua scomparsa questo bozzetto e questo messaggio che parte da Noto hanno un’importanza da sottolineare: anche perché Papa Leone XIV nel suo primo messaggio ha voluto augurare a tutti la pace”.

Foto: Giovanni Cataldi (dalla pagina facebook del Comune di Noto)