Infrastrutture, il ministro Fitto a Palermo: “Il Pnrr è un’occasione”

Prima del convegno promosso da Confindustria, colazione di lavoro con il presidente della Regione Renato Schifani.

PALERMO. “Abbiamo illustrato al ministro Fitto le priorità di intervento del territorio e le problematiche legate allo sviluppo di alcuni progetti. Tutti temi che approfondiamo nel dettaglio durante i prossimi incontri che programmeremo a breve”, lo dice il presidente della Regione siciliana a margine della colazione di lavoro con il ministro per gli Affari europei oggi a Palermo per partecipare al convegno Infrastrutture per lo sviluppo della Sicilia organizzato da Confindustria.

Tema portante è il Pnrr. “Questo incontro a Confindustria è occasione di riflessione dal Taglio economico. Dopo tanti anni ci troviamo di fronte a un governo stabile. Dobbiamo mettere insieme tutte le fonti di finanziamento a disposizione, mettere in campo una strategia unica. L’utilizzo di queste risorse è un’occasione fondamentale, a maggior ragione se pensiamo allo scenario in cui ci troviamo” ha detto Raffaele Fitto durante il convegno.

“La politica può fare tutti gli sforzi che vuole. Non è un problema di spendere le risorse, ma di come e dove spenderle, e con quali tempistiche. Noi ci crediamo fermamente sui fondi PNRR, un’occasione di crescita da non perdere. Il Ponte sullo Stretto è un’ infrastruttura importante per tutto il Paese, non solo per la SICILIA . Un’infrastruttura culturale, trainante per altri progetti”, ha ribadito Alessandro Albanese, Presidente Confindustria Sicilia.

Intervenuto Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture. “Dobbiamo pensare alla nostra regione – ha detto – non come appendice della Penisola, ma come un’isola. Le difficoltà sono tante, e la nostra peninsularità ci costa 6miliardi l’anno. Abbiamo un piano strade, stiamo lavorando affinché si possa migliorare una rete aeroportuale, velocizzare i collegamenti tra gli aeroporti, stiamo lavorando affinché la SICILIAviva come isola. Stiamo lavorando con impegno per tutta una serie di progetti per la regione, le cui vere risorse sono il capitale umano. È importante avere la consapevolezza di aver un governo vicino agli italiani”.