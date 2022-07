Inizia la stagione del Palermo, al via il ritiro precampionato

In vista della preparazione, Baldini e il suo staff avranno a disposizione alcuni calciatori per lo più reduci dal trionfo in Serie C

2' DI LETTURA

PALERMO – Il memorabile campionato di Serie C è ormai alle spalle: la vittoria dei playoff della compagine rosanero guidata dal tecnico Silvio Baldini ha permesso ai tifosi del Palermo di tornare a sognare. Ma non solo questo, perché dopo la promozione in Serie B, è arrivato anche l’insediamento del City Football Group nella società di viale del Fante. Progettualità a lungo termine e programmazione secondo un modello ben definito saranno le pecurialità della nuova era del club del capoluogo siciliano.

La campagna abbonamenti della squadra rosanero è iniziata l’8 luglio, in prelazione per gli abbonati dell’ultima Serie D e per chi aveva stipulato la tessera annuale nella passata stagione (info e prezzi). Un nuovo inizio anche per i tifosi del Palermo, che sulla scia delle numerose presenze al “Barbera” proprio durante i playoff di Serie C, potranno dimostrare il loro entusiasmo e il loro avvicinamento alla causa del club. Anche questo, d’altronde, è uno degli obiettivi della holding emiratina che ha acquisito l’80% delle quote societarie.

IL RITIRO A BOCCADIFALCO

In data odierna, 10 luglio, comincia a tutti gli effetti la stagione del Palermo. La squadra guidata dall’allenatore toscano Silvio Baldini rimarrà in città per il suo ritiro precampionato (a porte chiuse). La preparazione per la prossima Serie B terminerà il 30 luglio e verrà svolta utilizzando il campo del “Tenente Onorato”. Il 31 luglio, poi, esordio sul terreno di gioco dello stadio “Renzo Barbera” contro la Reggiana, nella sfida valida per i preliminari di Coppa Italia; il calcio d’inizio del match è in programma alle ore 21:00.

La scelta di rimanere nel capoluogo siciliano è stata fortemente voluta da mister Baldini. Una decisione “condivisa dallo staff sanitario rispetto all’aspetto climatico, in vista delle prime gare ufficiali previste già da fine luglio e l’inizio del campionato in pieno agosto”, scrive il sito ufficiale del club rosanero. Il quartier generale per i giocatori e per lo staff tecnico sarà l’hotel Casena dei Colli, dove i rosanero alloggeranno a partire dal 10 luglio per spostarsi ogni giorno in pullman verso la struttura sportiva da lunedì 11 luglio. Gli allenamenti verranno svolti in doppia seduta, principalmente la mattina presto e nel tardo pomeriggio.

I PRESENTI

In vista del ritiro precampionato, mister Baldini e il suo staff avranno a disposizione alcuni calciatori per lo più reduci dal trionfo in Serie C. Tra ritorni, partenze e nuovi arrivi, il duo Castagnini-Zavagno si sta adoperando per costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Intanto, i giocatori che inizieranno la preparazione atletica e tecnico-tattica saranno: Massolo, Somma, Peretti, Giron, Crivello, Buttaro, Marong, Doda, De Rose, Damiani, Broh, Dall’Oglio, Luperini, Felici, Silipo, Fella e Soleri.