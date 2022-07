Iniziato lo sciopero di 48 ore: niente taxi in tutta Italia

I conducenti delle auto bianche incrociano le braccia. Manifestazione a Roma

1' DI LETTURA

ROMA – È cominciato alle 8 lo sciopero nazionale di 48 ore dei tassisti che protestano contro l’articolo 10 del Ddl Concorrenza. A Piazza della Repubblica, a Roma, è prevista la concentrazione dei conducenti delle auto bianche che sfileranno per le vie del centro per raggiungere Piazza Venezia in corteo. Garantiti tutti i servizi sociali.