Inps, concorso per 585 posti: basta il diploma, come partecipare

ROMA – Inps, in arrivo il bando per l’assunzione di 585 lavoratori. Basta il diploma, come partecipare.

I posti messi a concorso saranno tutti nella categoria B, con diverse mansioni.

I requisiti

I partecipanti dovranno essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di II gradoconseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale, successivo alla scuola dell’obbligo.

Previsti tre profili: assistenti ai servizi (498 posti), assistenti tecnici (25 posti) e assistenti informatici (62 posti).

La domanda

Il bando era atteso nel 2023 ma dovrebbe essere pubblicato entro il 2024 e conterrà i particolari delle prove di selezione. Quasi sicuramente, bisognerà essere in possesso dello SPID e di un indirizzo PEC associato al candidato.

Le prove

Previste tre prove, una preselettiva, una scritta e una orale.

