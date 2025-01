Il terrore negli occhi di due donne: sono state salvate dai carabinieri

MILITELLO VAL DI CATANIA (CATANIA) – Insegue la compagna in casa di un’amica di lei e la minaccia con una pistola carica, terrorizzando le due donne che chiedono aiuto ai carabinieri. Alla fine i carabinieri hanno arrestato un uomo di 48 anni per minacce gravi e porto d’arma abusivo.

L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Palagonia. I fatti sono avvenuti ieri sera attorno alle 22.30. La compagna dell’uomo, 49enne, dopo una lite con lui, aveva chiesto aiuto a un’amica, riparandosi a casa sua.

Il terrore negli occhi di due donne

Lui però l’avrebbe inseguita fino a qua, rompendo il vetro della porta d’ingresso e intimando a gran voce alla compagna di uscire per strada. Poi ha caricato la pistola, terrorizzandole. A quel punto hanno chiamato i carabinieri. A telefonare è stata l’amica 35enne dell’uomo.

I militari, giunti tempestivamente sul posto, hanno accertato che si era appena allontanato. Lo hanno cercato assieme ai rinforzi e una pattuglia del radiomobile lo ha individuato in via Capuana. Aveva ancora la pistola con il colpo in canna e altre 8 cartucce nel caricatore, più altre 10 munizioni in tasca.

L’arresto

In un altro appartamento di sua pertinenza, infine, sono state trovate altre 50 cartucce, legalmente detenute. Dopo l’arresto, l’uomo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. A casa sua però mancava un chilo di polvere da sparo, che invece avrebbe dovuto detenere in casa.