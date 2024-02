Inseguono, picchiano e rubano le scarpe a un giovane: arrestati 18enni VIDEO

Le ricerche sono ancora in corso per identificare e catturare il terzo complice

MILANO – Inseguono, picchiano e rubano anche le scarpe a un giovane presso la stazione ferroviaria di Cesate, nei pressi di Milano. Un evento di grave violenza è stato catturato dalle telecamere di sicurezza: tre giovani sono stati ripresi mentre fuggivano dalla scena di un brutale assalto.

Rubano oggetti, iPhone e scarpe: le immagini dell’inseguimento

Tra di loro, uno portava visibilmente un paio di scarpe da ginnastica bianche. Questo trio aveva appena aggredito un giovane di 21 anni, colpendolo ripetutamente con calci e pugni, anche al viso, al momento della sua uscita dalla stazione. La vittima è stata derubata di vari oggetti preziosi, tra cui un iPhone 14 Pro con la relativa scheda SIM, il suo portafogli contenente documenti personali e carte di credito, oltre a un paio di scarpe firmate. A seguito dell’aggressione, il giovane, gravemente ferito, è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

I carabinieri della stazione di Cesate e quelli appartenenti alla compagnia di Rho, hanno immediatamente avviato le indagini per fare luce sull’incidente. Attraverso un’attenta analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della stazione e dei video ottenuti da esercizi commerciali locali, dove sono stati registrati tentativi di transazioni fraudolente con le carte di credito rubate, è stato possibile risalire agli autori del crimine. Il lavoro investigativo ha portato all’arresto di due dei tre sospetti, entrambi diciottenni con precedenti penali. Le ricerche sono ancora in corso per identificare e catturare il terzo complice.



