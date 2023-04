Insulti a Vazquez, il Mudo: “Palermo, rispetto e amore per sempre”

Le dichiarazioni dell'ex giocatore rosanero in seguito ai commenti ricevuti nei propri canali social al termine del match

PALERMO – Non è riuscita al Palermo l’impresa, nonostante una squadra rivoluzionata e in piena emergenza, di guadagnare punti dalla trasferta del “Tardini” di Parma. La compagine rosanero, infatti, è incappata in una sconfitta che tuttavia non ne compromette il cammino play-off e maturata dopo una prestazione, nel complesso, non particolarmente negativa.

Tra le fila degli uomini di Pecchia l’uomo del giorno era sicuramente Franco Vazquez, grande ex della sfida e fiore all’occhiello della compagine ducale. Non una partita entusiasmante quella del giocatore argentino che, tuttavia, non ha fatto mancare i suoi soliti colpi di classe e la sua vena da trascinatore di un Parma che, come i rosa, ambisce ad un piazzamento in zona play-off.

GLI INSULTI SUI SOCIAL E LA REAZIONE

Al termine del match Vazquez è stato vittima di insulti da una parte di tifo del Palermo reo, secondo questa frangia di sostenitori rosanero, di aver gioito eccessivamente per la vittoria del suo Parma e di non aver assunto atteggiamenti rispettosi nei confronti della sua ex squadra.

La risposta del giocatore argentino non è tardata ad arrivare, attraverso una storia pubblicata proprio in quei canali social nei quali sono arrivati gli insulti dei tifosi rosa. “Ai tifosi rosanero che mi stanno insultando su Instagram – si legge nella storia – dico che adesso difendo la maglia del Parma e farò di tutto per vincere, come nel passato ho fatto con voi ma il rispetto e l’amore per i vostri colori e il popolo sarà per sempre. Guardate che dopo i gol di ieri che abbiamo fatto io neanche ho gridato. Vi auguro il meglio per la fine del campionato. E grazie anche a quelli che mi sostengono e capiscono com’è il calcio. Un abbraccio grande”.

Di seguito la storia originale pubblicata da Vazquez nel proprio profilo Instagram: