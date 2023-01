Internet, in tilt le caselle di posta elettronica di Libero e Virgilio

Il guasto dalla scorsa notte

1' DI LETTURA

Un guasto ha mandato in tilt nelle ultime ore la posta elettronica di Libero e Virgilio. Molti utenti stanno lamentando l’impossibilità di accedere al servizio mail. Le caselle postali sono fuori uso da questa notte. Dalle società Libero e Virgilio non è arrivata alcuna comunicazione in merito.

Parecchi i disagi per chi lavora con indirizzi elettronici di questi due gestori. L’unica notizia da parte delle due aziende è un frame di scuse sulla maschera per accedere al proprio indirizzo di posta.