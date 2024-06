Camera di Commercio del Sud-Est, il caso è all’Ars. Ma Belcuore risponde

Le procedure di rinnovo degli organi istituzionali

CATANIA – “Chiediamo al Governo regionale di garantire maggiore trasparenza nelle procedure avviate per la ricostituzione degli Organi della Camera di Commercio del Sud-Est”.

È quanto chiedono i deputati regionali della Sicilia orientale, Castiglione, Lombardo e Carta per il Mpa; Assenza e Auteri per Fratelli D’Italia e Gennuso per Forza Italia.

Firmatari di un’interrogazione con cui si chiede al Governo regionale di vigilare sulle procedure di rinnovo degli Organi della Camera di Commercio del Sud-Est, bruscamente interrotte dal Commissario straordinario, garantendone la rapida definizione, nel rispetto delle tempistiche annunciate.

“Auspichiamo – proseguono i deputati – una rapida conclusione della stagione commissariale in vista dell’annunciata imminente ricostituzione degli Organi camerali che consentirà di riaffermare pienamente il ruolo di primo piano della Camere di Commercio del Sud-Est nelle politiche di sviluppo del tessuto economico locale, con l’obiettivo istituzionale di migliorare il quadro complessivo dei servizi alle imprese”.

La risposta di Belcuore

“Il mio compito – dice a LiveSicilia il commissario della Camera di Commercio del Sud-Est Antonio Belcuore – è quello di assicurare la massima trasparenza sulle procedure di rinnovo, che avevo avviato nei tempi corretti, dopo la sentenza della Corte Costituzionale”.

Il commissario spiega anche che le procedure di rinnovo “hanno subìto una sospensione perché il sistema cooperativo e quello confindustriale hanno rilevato una serie di criticità, tra l’altro sulle modalità di certificazione delle quote delle associazioni di categoria”.

Belcuore rivendica di aver agito solo in stretta sinergia con l’assessorato alle Attività produttive guidato da Edy Tamajo, “che mi ha chiesto di sospendere le procedure e io – conclude – informo l’amministrazione che mi ha nominato di qualsiasi cosa che faccio”.