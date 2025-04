Interrogazione di Carmina per i collegamenti nelle isole minori

La deputata nazionale M5s: "Eliminare le diseguaglianze"

PALERMO – “Ogni giorno chi vive nelle isole minori siciliane subisce una discriminazione indiretta, un’ingiustizia che non può più essere tollerata. Se l’insularità della Sicilia è già di per sé uno svantaggio, quella di vivere in un’isola minore rappresenta uno svantaggio nello svantaggio. I cittadini delle isole minori sono costretti ad affrontare costi e disservizi che compromettono il diritto alla mobilità e all’uguaglianza”. Così Ida Carmina, deputata nazionale del Movimento 5 stelle, ex sindaca di Porto Empedocle (Agrigento) annuncia la presentazione di un’interrogazione parlamentare al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere risorse strutturali necessarie a eliminare le disuguaglianze che gravano quotidianamente sui cittadini delle isole minori siciliane.

“L’aumento del 10% sui biglietti di aliscafi e traghetti per le isole minori siciliane, in vigore da oggi 1 aprile e applicato dalle compagnie Caronte & Tourist Isole Minori e Liberty Lines, è solo l’ultimo colpo inflitto a residenti, pendolari e famiglie – prosegue Carmina –. Un rincaro che si somma alla riduzione delle corse e a tariffe già molto alte, conseguenze dirette di una gestione dei trasporti marittimi in cui prevale il monopolio di poche compagnie e l’assenza di una politica di lungo termine. Non possiamo accettare che le isole minori vengano trattate come periferie dimenticate”.

E infine: “Serve un impegno concreto e duraturo da parte del Governo, con risorse adeguate e una pianificazione strutturale. Questa battaglia oltre che all’Assemblea regionale siciliana, la porteremo anche in Parlamento affinché il diritto alla mobilità dei cittadini delle isole minori venga finalmente garantito e rispettato”.